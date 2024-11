Lanazione.it - Alberi caduti e smottamenti. La Val di Bisenzio vive in allerta. E molte case restano senza luce

Una storia che si ripete, ogni volta che piove un po’ più intensamente: la paura sembra entrata nelle ossa della gente in Val di, costretta are in una sorta dipersonale che si attiva a prescindere da quelle diramate dalla Regione. La tragica esperienza vissuta a novembre del 2023 ha lasciato il segno e non solo sul territorio, che ancora una volta si è dimostrato inadeguato a reggere gli esiti del cambiamento climatico in corso: un’altra nottata insonne, per molti, trascorsa a controllare i livelli dei torrenti e dele ad interrogarsi su quale strada sarebbe stata aperta per recarsi la mattina successiva al lavoro. La forte pioggia che dal primo pomeriggio di giovedì ha colpito la Val diha rimesso in, ancora una volta, quanto il sistema vada in tilt per le basse potenzialità a ricevere acqua e a fine serata i valbisentini si son trovati con strade che sembravano fiumi, frane, detriti e, complice la tempesta di vento che ha colpito soprattutto la parte alta della Vallata,sradicati e piante e rami pendenti sulla sede stradale.