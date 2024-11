883 Pavia vuole premiare Mauro Repetto Max Pezzali diffida il Comune | Così mi danneggiate

Leggi su Open.online

All’epoca degli 883 nei videoera quello che ballava e Maxquello che suonava. Dopo il successo della serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883ha raccontato l’abbandono del gruppo nel 1994 e ha auspicato la pace trae Claudio Cecchetto. Intantoè stato proposto per un sansirino, ovvero il premio della città diai suoi cittadini illustri. Ma, scrive il Quotidiano Nazionale, la cosa non è piaciuta a. La candidatura diè stata depositata il 18 novembre, ma già il 6 gli avvocati del musicista hanno inviato una lettera al sindaco Michele Lissia. Per chiedere di «soprassedere dal conferimento del riconoscimento aa causa del successo della serie televisiva».883 vs 883La disfida degli 883 parte dal fatto che «dopo un brevissimo periodo di tempoha preso una strada diversa lasciando solo Maxa rappresentare gli 883».