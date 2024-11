Udine20.it - Udine è pronta! Si entra nell’atmosfera natalizia. Accensione luci oggi alle 17.30

Lesi accenderanno venerdìore 17.30. Proiezioni architettoniche,a cascata e alberi illuminati: la città sarà immersa in un sogno invernale 12 i luoghi vestiti a festa, luminarie in 44 vie di tutta la città, 27 gli alberi di Natale E’ stata l’inossidabile icona Mariah Carey a lanciare l’acuto in vista dell’dellenatalizie di. Nell’ultimo reel postato sui social del Comune diè proprio la cantante americana, paladina di ogni colonna sonora di Natale che si rispetti con la sua “All I want for Christmas is you”, a chiamare a raccolta tutti con uno dei suoi celebri virtuosismi per il momento clou dell’inverno in città. Domani 22 novembre17.30 infatti il Sindaco della città Alberto Felice De Toni, con il vice Sindaco Alessandro Venanzi inaugurerà infatti la scenografiache quest’anno promette di essere più magica che mai.