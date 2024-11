Tecnologia, contro le aggressioni ai sanitari un "rivelatore" di rabbia e paura che genera alert

Leggi su Ildenaro.it

L’Ai per prevenire e mitigare legli operatori. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e quelli raccolti dall’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza, nel 2023 sono state oltre 16.000 le segnalazioni complessive dia operatorisull’intero territorio nazionale, per un totale di circa 18.000 operatori coinvolti, la maggioranza dei quali donne. Il 68% di questeè di tipo verbale, mentre il rimanente 32% di tipo fisico. Si tratta del ‘Sound Behavioral Detection’, uno strumento basato su una piattaforma di analisi potenziata dall’intelligenza artificiale, capace di rilevare modelli sonori associati a costrizione,, ere unper richiedere il pronto intervento del personale di sicurezza. ‘Sound Behavioral Detection’ è stato sviluppato da Sicuritalia, primo operatore italiano della sicurezza che opera a presidio di 43 Asst (Aziende socioe territoriali) dislocate in 8 regioni, impiegando oltre 450 tra guardie giurate e operatori di sicurezza.