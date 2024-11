Zonawrestling.net - Stephanie McMahon si congratula con la madre Linda dopo la nomina a Segretaria dell’Istruzione

Donald Trump è di nuovo il Presidente eletto degli Stati Uniti d'America e sta scegliendo le persone che vuole al suo fianco nella sua amministrazione. Linda McMahon è stata nominata da Donald Trump come prossima Segretaria dell'Istruzione degli Stati Uniti. L'annuncio, riportato per la prima volta dalla CNN, ha attirato l'attenzione sia delle comunità politiche che di quelle del wrestling. La nomina richiederà l'approvazione del Senato, dove i Repubblicani detengono la maggioranza dopo le elezioni del 2024. Stephanie McMahon ha condiviso un messaggio pieno di orgoglio su X rivolto a sua madre.