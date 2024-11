Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl ha realizzato vendite “esplosive”, GSC Game World ringrazia i fan

GSCha rivelato che2:ofha venduto un milione di copie da quando è stato rilasciato (il 20 novembre 2024).Il team di sviluppo ucraino ha condiviso questa informazione attraverso un post pubblicato sui propri canali social, aggiungendo inoltre che “molti altri” hanno giocato al gioco tramite ilPass, il celeberrimo servizio in abbonamento di Microsoft.GSCha condiviso la seguente dichiarazione:Non c’è da stupirsi che nella Zona ci sia un po’ di folla. Sono state vendute un milione di copie e molti altrisi sono uniti alla caccia agli artefatti conPass. Questa è solo l’inizio della nostra indimenticabile avventura. Il Cuore dibatte più forte in ognuno di noi. Grazie,!Ricordiamo che2:ofsi è fatto attendere per più di un decennio, con GSCche ha dovuto affrontare non poche difficoltà pur di riuscire ad immettere il gioco sul mercato, tra le quali troviamo l’invasione russa dell’Ucraina, che ha di fatto sradicato lo studio e portato alla tragica scomparsa di alcuni sviluppatori del team.