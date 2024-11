Oasport.it - Skeleton, seconda tappa di Coppa del Mondo sulla pista olimpica di Yanqing. L’Italia cerca il riscatto

per ladeldi: dopo il primo weekend in Corea del Sud, con una doppia gara, resta in Asia il massimo circuito internazionale che si sposta in Cina, dove domani andranno in scena le garediche ha ospitato le Olimpiadi del 2022.Tra gli uomini il più atteso è sicuramente il tedesco Christopher Grotheer che ha iniziato al meglio con una doppietta a PyeongChang. Il teutonico è medaglia d’oroin carica, quindi si trova a suo agio in terra cinese. A sfidarlo i britannici: Marcus Wyatt e Matt Weston.In casa Italia si va a caccia di una buona prestazione dopo run altalenanti da parte di Mattia Gaspari ed Amedeo Bagnis. Quest’ultimo si era ben difeso a Pechino 2022, al debutto olimpico.Tra le donne non sono mancate le sorprese nelle due gare d’apertura.