Iltempo.it - Sinner e le tasse a Montecarlo, Abodi: una "norma" per farlo tornare

Leggi su Iltempo.it

Jannikè sulla bocca di tutti: numero uno Atp, vincitore della Atp Finals di Torino, trascinatore della nazionale italiana di tennis in Coppa Davis. "Ieri ho vistosulla Rai, mi piace ascoltare Panatta. È andata bene, abbiamo una squadra equilibrata al di là di, l'entusiasmo ci rende vincenti, lo stesso vale per le donne, che sono diventate campionesse del mondo", ha commentato il ministro dello Sport e dei Giovani Andreaintervenuto a 'Un giorno da pecora' su Radio1, a proposito del numero 1 del tennis mondiale. "Se possiamo vincere la coppa Davis? Abbiamo l'Australia davanti e poi vedremo, stiamo crescendo tanto", ha aggiunto. C'è preoccupazione per la vicenda doping? "La preoccupazione non porta a niente, era quasile si arrivasse a questo. Penso che già gli atti possano portare ad una assoluzione.