.com - Sinner e Berrettini dream team, lo psicologo: “Complicità e sinergia tra due big”

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’Italia rimonta contro l’Argentina e strappa il biglietto per la semifinale di Coppa Davis che sarà contro l’Australia. Prima nel singolo Jannikporta gli azzurri del tennis in parità e poi in coppia con Matteosuperano i due specialisti Andres Molteni e Maximo Gonzalez in due set con il punteggio di 6-4, 7-5. Coppia scelta all’ultimo dal capitano Volandri e si rivela la mossa vincente. Dopo una partenza complicata per gli azzurri,dominano. “Una coppia affiatata e forte, si è vistanon verbale, gli sguardi e i sorrisi di due amici che si divertivano e riuscivano a condividere la strategia in campo. Untra due ‘big’ del tennis italiano. E non sempre queste coppie funzionano perché due singolaristi – con una forte leadership – messi insieme posso anche fallire, bravo il capitano a fare una scelta coraggiosa ma necessaria”.