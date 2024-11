Noi filantropi moderni Solidarietà cultura e co Progetti per 475 milioni

Lanazione.it - "Noi, filantropi moderni". Solidarietà, cultura e co.. Progetti per 47,5 milioni

Meno bancomat e più moderno soggettoco, che non si limita all’attività erogativa, ma che mette in atto una nuova progettualità sul l territorio, con una visione di lungo periodo. E’ la filosofia di Fondazione CR Firenze, che al teatro del Maggio ha presentato ieri il Documento Previsionale 2025. Ma per cominciare dai numeri, le risorse previste per i territori della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e di Grosseto sono comunque una cifra record: 47,5di euro, 7,5in più rispetto al 2024 e 10di euro in aumento sulle previsioni del Documento Programmatico Pluriennale 2024-2027. Il presidente Bernabò Bocca ha ribadito che al primo posto resta l’attenzione alle criticità socioeconomiche "che fanno sentire i loro effetti soprattutto sulle fasce di popolazione più vulnerabili le quali rimangono una delle nostre priorità".