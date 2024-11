Gaeta.it - Neve e meteo: la Lombardia affronta la prima ondata invernale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi giorni, laha visto l’arrivo delladi, che ha colpito diverse province, anche quelle a basse quote. L’intensificarsi delle precipitazioni si è registrato nella notte, con temperature che non superano i zero gradi. Questo cambio di scenario atmosferico ha portato a una rapida trasformazione del paesaggio, che ora si presenta imbiancato e freddo.Le province interessate dall’diLe province di Sondrio, Varese, Lecco, Como, Milano, Brescia e Bergamo hanno subito le conseguenze di questo fenomeno climatico. Le immagini delle strade coperte dimostrano un paesaggioche crea suggestione ma anche preoccupazione per la sicurezza degli automobilisti. La Polstrada di Sondrio ha lanciato un appello affinché gli automobilisti adottino comportamenti prudenti mentre si muovono sulle strade ghiacciate.