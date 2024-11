Lanotiziagiornale.it - Ma che si è messo in… Tesla Musk? Sulla Cina è scontro con Trump

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ecco il primotra i due grandi ego americani., il visionario delle auto elettriche, dipende dallaper il successo della sua, il presidente del “Make America Great Again”, usa lacome nemico ideale per consolidare la sua narrativa politica. Tra queste forze opposte, c’è una verità che emerge chiara: finita la propaganda ora laè già terreno ditra i due grandi alleati. La prigione dorata di: dipendenza da PechinoLadiè legata a doppio filo al mercato cinese. La Gigafactory di Shanghai, inaugurata nel 2019, è una delle gemme dell’impero. Non solo è stata costruita in tempi record – meno di un anno – ma è diventata rapidamente il cuore pulsante della produzione globale dell’azienda. Oggi, più della metà dei veicolivenduti nel mondo proviene da quella fabbrica.