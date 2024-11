Lanazione.it - Le prossime modifiche al traffico e alla sosta

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22 novembre 2024 – LealArriva il luna park in via Duccio di Buoninsegna e dalle 15 alle 20 delle domeniche comprese tra il 24 novembre e il 26 gennaio scatta il senso unico di circolazione in direzione della rotatoria di via Leonardo da Vinci/via Arno. Sul lato destro rispetto al senso di marcia, è consentita lanel tratto compreso tra l’intersezione con via Michele Bellotti e l’entrata del luna park stesso. I veicoli in uscita da via Michele Bellotti e dal parcheggio Mecenate hanno l’obbligo di svoltare, rispettivamente, a destra e a sinistra. La polizia municipale si riserva la facoltà d’istituire ulteriori obblighi e divieti qualora emergessero esigenze particolari legatesicurezza della circolazione. Lavori stradali da lunedì 25 novembre.