L'atletica incontra le scuole con "Kid's Athletic Run To School"

Arezzo, 22 novembre 2024 –leggera torna tra i banchi di scuola. L’Alga Atletica Arezzo ha rinnovato il proprio impegno nella promozione dello sport tra le giovani generazioni con il progetto “Run To” che, tra l’autunno e la primavera, farà tappa nelle classi dalla prima alla terza delleprimarie degli istituti comprensivi “Vasari” e “Margaritone”. Questi percorsi sono promossi in forma totalmente gratuita dalla società aretina con l’obiettivo di educare verso l’importanza di svolgere attività motoria e di andare a stimolare lo sviluppo di diverse abilità fisiche tra flessibilità, equilibrio, coordinazione, resistenza, velocità e reattività. Il progetto prevede due incontri per ogni classe che saranno tenuti da istruttrici qualificate Fidal specializzate in Scienze Motorie e che permetteranno a bambini e bambine di mettersi alla prova tra le diverse specialità delleggera, spaziando tra corsa, lanci e salti, oltre a prevedere percorsi combinati e piccole sfide con i coetanei.