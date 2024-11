Gqitalia.it - La battaglia legale del leggendario Patek Philippe di John Lennon è finalmente conclusa

Leggi su Gqitalia.it

Esistono pochissimi autentici orologi graal al mondo come il Paul Newman appartenuto a Paul Newman, che nel 2017 è stato battuto all'asta alla cifra record di 17,8 milioni di dollari. Da allora nessun pezzo d'epoca è riuscito a superare una simile cifra, ma se ce n'è uno che potenzialmente potrebbe farlo è ilreferenza 2499 di, regalato al musicista da Yoko Ono in occasione del suo 40° compleanno. Dopo un'odissea durata anni che ha attraversato tutti i continenti e ha causato un numero di intrallazzi, doppi giochi e problemi legali tale da riempire un romanzo scritto a quattro mani das Grisham e Le Carré, un tribunale svizzero ha deciso il destino del cronografo con calendario perpetuo in oro giallo inciso.La storia del segnatempo diè lunga e tortuosa.