Jovanotti con Montecristo. Verso Sanremo

Dedicato alla Sirena che gli ha tagliato la strada per costringerlo "a guardare il mondo con occhi nuovi".esorcizza l’incidente in bicicletta di un anno e mezzo fa con, il singolo dal respiro reggaeton che gli ha costruito attorno Dardust per festeggiare, nel segno di Dumas, il suo coraggio di gatto dalle "nove vite e un solo cuore". Lorenzo, 58 anni, lo colora con un videoclip spadaccino, diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, girato all’alba davanti alle onde del Lido di Staranzano (Gorizia) tra colorati “spettri” etnici evocati dai performer di Kataklò e cavalli di Camargue. "è nata per caso, o per forza, come succede con i sogni" spiega Jova a proposito di questo primo assaggio del nuovo album in uscita a gennaio che con tutta probabilità presenterà ala prima serata di Festival.