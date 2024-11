Thesocialpost.it - Italia, Nation League: sorteggio duro per Spalletti. Con chi giocherà la Nazionale

L’sfiderà la Germania nei quarti di finale della, come stabilito daleffettuato oggi a Nyon. Il doppio confronto tra le due squadre avverrà a Marzo del prossimo anno, con l’andata in programma il 20 Marzo e il ritorno il 23 Marzo 2024.Gli azzurri giocheranno la gara di andata in casa, sfruttando il fattore campo, mentre il ritorno si terrà in trasferta, un match che si preannuncia ricco di tensione e aspettative. In caso di qualificazione alla Final Four, l’se la vedrà con la vincente del confronto tra Danimarca e Portogallo. Le semifinali della competizione si disputeranno il 4 e 5 giugno, mentre le finali sono in programma per l’8 giugno 2024.Gli Altri Quarti di FinaleOltre a-Germania, gli altri scontri dei quarti di finale vedranno affrontarsi Olanda -Spagna e Croazia-Francia.