Gaeta.it - Imprenditori calabresi e intelligenza artificiale: il divario tra consapevolezza e utilizzo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recente rapporto relativo all’economia calabrese svela alcuni interessanti dati sulla conoscenza e l’adozione dell’tra glidella regione. Nonostante una diffusadel tema, l’effettivoresta limitato. L’indagine, condotta da Demoskopika per la Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, offre uno spaccato significativo sulle prospettive e le preoccupazioni della business community calabrese riguardo a questa tecnologia emergente.dell’tra gliCirca il 90% degliha dichiarato di aver sentito parlare di, ma solo una minima parte, il 9,7%, si sente veramente competente in materia. La maggior parte degli intervistati trova l’IA rilevante per la crescita e lo sviluppo delle proprie aziende: uno su due sottolinea la sua importanza.