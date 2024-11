I precari della scuola e i ricorsi a valanga per avere la Carta Docente | Risarcimenti medi da 1 000 a 3mila euro

Leggi su Open.online

Il malcontento dei docentiesclusi dallatrova rivalsa in aula di tribunale. Migliaia di insegnanti a tempo determinato, si parla di almeno 5mila finora, hanno fatto ricorso contestando l’iniquità di un sistema che ha concesso ai soli docenti di ruolo il bonus annuale di 500spendibile in cultura, computer e formazione. I, ispirati da principi di giustizia e uguaglianza sanciti anche a livellopeo, non solo stanno dando ragione ai, ma li stanno anche risarcendo con somme significative. E così, migliaia di docenti a cui non era stato riconosciuto il diritto al buono, ora si ritrovano conda 1000 a. I casi e le sentenze attraversano tutta l’Italia, tutte le regioni, dal Veneto alla Sicilia, fino al Lazio.Il caso di Treviso: 1.