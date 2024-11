Tvzap.it - “Grande Fratello”, volano stracci tra Shaila e Helena: “Ci sono bambini alla Tv” (VIDEO)

News. Nella casa delai ferri corti e nella serata di ieri, giovedì 21 novembre 2024, è scoppiata una nuova lite. Tra le due c’è forte tensione. Il tutto è scoppiato qualche settimana fa, precisamente quandoe Lorenzotornati dSpagna mano nella mano. Da allora il rapporto tra le due inquiline è cambiato drasticamente e le due trovano sempre un motivo per litigare. Questa volta,ednon sirisparmiate. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Alessandro Basciano e il presunto arresto, Corona spiega: “Perché è in galera”Leggi anche: Fiocco rosa per la famosa di Canale 5: è nata la piccola Greta“”, scoppia la lite traedTutto ha avuto inizio quandoha chiesto a Mariavittoria se fosse vero cheha spifferato a qualcuno che prima di entrare alaveva già preventivato di creare un’alleanza con lei.