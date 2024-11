Calciomercato.it - Forfait pesante per i bianconeri: UFFICIALE salta lo scontro diretto

Domani pomeriggio prenderà il via la 13esima giornata di Serie A. Arriva però un infortunio in casa bianconera: il comunicatoMandata in archivio la sosta per gli impegni delle nazionali la Serie A torna a pieno regime con la corsa al titolo più avvincente che mai.per ilo(LaPresse) – calciomercato.itIl Napoli capolista conduce la classifica con Inter, Lazio, Atalanta e Fiorentina ad inseguire un punto più dietro oltre alla Juventus a -2. Si tratta quindi di uno dei campionati più equilibrati ed entusiasmanti degli ultimi anni nel quale era parso estremamente intrigante anche l’inizio dell‘Udinese.La compagine di Runjaic ha attualmente 16 punti in classifica e paga un rallentamento forte arrivato nell’ultimo periodo prima della sosta.