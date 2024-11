Liberoquotidiano.it - Elodie? "600mila euro di debiti per Iannone": clamoroso, cos'ha fatto scrivere al notaio

Quello traDi Patrizi e Andreaè un rapporto talmente solido da trasformarsi anche in business, in affari immobiliari. Ad annotarlo, in un articolo su Open, è Fosca Bincher spulciando nei conti della popstar romana e dell'ex pilota di MotoGp, ha scoperto cos'è accaduto lo scorso 23 aprile. "Ha scelto di indebitarsi per amore" L'interprete di Due e Black Nirvana, giusto per citare una manciata dei suoi tormentoni, "nello studio di Bareggio (Mi) delAndrea Conte ha fondato una società immobiliare interamente a lei intestata. Si chiama con le iniziali del suo nome e cognome, EDP srl e ha per oggetto sociale l'acquisto e la locazione di beni immobili". Insomma, anche l'ex di Amici di Maria De Filippi si è buttata sul mattone. La seconda notizia, però, è la scelta decisamente particolare per l'investimento d'esordio: "Il primo acquisto della società è stato siglato il 26 luglio scorso - si legge sempre sul sito fondato da Enrico Mentana -, ed è avvenuto a Vasto dove ha comprato nella zona industriale del porto un «capannone ad uso industriale disposto su due piani (terra e primo) tra loro collegati a mezzo scala interna».