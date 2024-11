Curling Europei femminili 2024 | Italia sconfitta 6-4 dalla Scozia sfuma la medaglia di bronzo

Leggi su Sportface.it

Si conclude senza medaglie l’avventura azzurra in quel di Lohja per i Campionatimaschili edi. Dopo l’eliminazione arrivata ieri della squadra maschile, quest’oggi Stefania Constantini e compagne erano attesedelicata sfida contro lache metteva in palio ladi. Purtroppo, per le nostre rappresentanti è arrivato il ko con il punteggio di 6-4 al termine di una sfida decisamente meno equilibrata di quanto dica il punteggio finale. Compagine scozzese sempre in vantaggio sin dalle prime battute dell’incontro e in grado di controbattere alla perfezione a ogni tentativo e strategia della squadrana.FORMULA E REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHEPROGRAMMA: DATE, ORARI E TVScore quasi mai in discussione, con lache si è trovata avanti anche 6-1 prima di gestire il netto vantaggio negli ultimi due end fino al tiro conclusivo di Morrison che ha permesso con la sua bocciata di chiudere la contesa e salire sul podio continentale.