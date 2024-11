Cosa mi faceva Sophie Codegoni choc su Alessandro Basciano le accuse

Leggi su Caffeinamagazine.it

Minacce continue, aggressioni e una vita stravolta: questo è ciò che, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, avrebbe subito a causa del suo ex compagno, padre della loro figlia Celine Blue. La loro relazione, nata nel 2022 durante il reality, si era conclusa nell’ottobre scorso dopo una crisi. Ieri, il 35enne è stato arrestato per stalking, in seguito a un’ordinanza firmata dal gip Anna Magelli e coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo.La, 23 anni, ha raccontato di vivere costantemente nella paura e di essere costretta a limitare drasticamente i suoi spostamenti. “Non potevo uscire da sola” se non quando era certa, controllando i social, che lui fosse “via per lavoro”. Per precauzione, ha spiegato di farsi “riaccompagnare a casa” e di evitare locali o ristoranti, sapendo che lui, “dato che ha molte conoscenze”, sarebbe riuscito a trovarla.