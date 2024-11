Dilei.it - Chiara Ferragni torna ad attaccare Fedez: il duro sfogo dopo l’anno più difficile

Come tutti, anche perè tempo di bilanci. Il 2024 sta per volgere al termine ed è ora di tirare le somme. Per l’influencer e imprenditrice digitale è stato sicuramentepiù complicato della sua vita. Sia dal punto di vista lavorativo, con lo scandalo del pandoro-gate, sia da quello sentimentale con la fine del suo matrimonio con. Gli ultimi mesi sono stati sicuramente intensi e travolgenti per la Ferry, che ora però si sente più libera e sicura di sé. È decisamente rinata, grazie anche al nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera.Lodicontroha deciso di fare un resoconto della sua vita, o meglio dell’ultimo anno che è stato particolarmente tosto. Ha lanciato diverse frecciatine all’ex marito, senza però fare mai il suo nome.