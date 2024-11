Liberoquotidiano.it - "Capelli corti e look casual". Gianluca Torre, la clamorosa trasformazione prima del successo | Guarda

Grazie alottenuto con Casa aVista,è diventato una star televisiva. Il programma on onda su Real time sta riscuotendo sempre più seguito tra i telespettatori. E in molti si stanno chiedendo come fossero i loro beniaminidella fama.ha 56 anni e, dopo una lunga carriera nel settore, è entrato a far parte del team milanese dello show. Ma l'agente immobiliare è conosciutissimo anche grazie ai video che postat sui social, dove mostra ai suoi follower alcune delle case più suggestive che ha nel suo arsenale. Ma com'eradelsi è laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nei primi anni '90. Da giovane pare che non avesse alcuna intenzione di lavorare nel settore immobiliare. Ma poi, per fortuna, ha cambiato idea.