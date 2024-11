Puntomagazine.it - Campionato Prima Categoria, Girone B: I Rangers Qualiano sfidano L’Inter Pianorese

Leggi su Puntomagazine.it

Nella nona giornata digiocheranno una partita controLa scorsa settimana ihanno giocato un’importante partita in trasferta contro l’RDS Lacco Ameno, conclusa con un onesto pareggio per 0-0.La squadra ha disputato una grande partita dal punto di vista dell’applicazione, della mentalità e del ritmo. Con molta grinta, isi preparano ora per un altro match.Nel prossimo incontro, i giocatori scenderanno in campo contro una squadra che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica.La partita si giocherà in casa, al campo comunale di, sabato 23 novembre alle ore 15. Si affronteranno i.Infine, il direttore calcistico dei, Pasquale Palma, annuncia:“Questa partita per noi rappresenta un anticipo per lo scontro diretto che affronteremo tra quattro domeniche contro il “Quarto”.