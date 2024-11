Quifinanza.it - Bonus Natale 2024, ultimo giorno per i dipendenti pubblici: come chiedere 100 euro netti

Oggi, 22 novembre, è la data di scadenza per iche intendono riil, un contributo fino a 100destinato ai lavoratoricon figli a carico. La misura è prevista per chi ha un reddito annuo fino a 28milae sarà accreditata con la tredicesima mensilità. Per gli altri lavoratori, i termini e le modalità di erogazione potrebbero variare.La scadenza per presentare la domanda è fissata a mezzoe la procedura deve essere completata tramite il portale NoiPa. Ilsi rivolge ai lavoratoricon specifici requisiti, estendendo la platea originaria a 4,6 milioni di famiglie italiane.Una buona notizia è che l’importo sarà netto,specificato dal Decreto Omnibus: ilnon concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore.