Ilgiorno.it - Blitz della polizia locale a Parabiago. Scoperta tintoria cinese irregolare

Leggi su Ilgiorno.it

Un esercizio di tinto-lavanderia aperto in pieno centro cittadino, senza alcuna autorizzazione per operare. L’hanno scoperto gli agentidiimpegnati in un’operazione di controllo del territorio e degli esercizi commerciali. L’esercizio era già stato messo sotto osservazione dagli agenti che si occupano di verificare le nuove aperture nelle diverse zonecittà. Quando gli operatori hanno deciso di iniziare gli accertamenti si può dire che siano andati a colpo sicuro e quando è stata richiesta la documentazione è risultato subito evidente che l’attività professionale stava operando senza aver ottenuto i requisiti previsti dal Regolamento regionale, ovvero la necessaria autorizzazione ad esercitare. Al titolare, un cittadino di nazionalitàdi circa 60 anni, è stata quindi contestata una sanzione amministrativa di 500 euro con contestuale chiusura immediata dell’esercizio commerciale.