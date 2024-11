Ascolti troppo bassi per La Talpa | il reality di Diletta Leotta chiude in anticipo

Leggi su Open.online

Dopo Amadeus e il flop di Chissà chi è, anche Lacondotto dadovràre in. Non sarà un addio definitivo per il programma in onda su Canale 5, ma glihanno costretto Mediaset ad anticipare il finale di stagione. Infatti, lunedì 25 novembre sarà trasmessa la quarta e ultima puntata del format girato in provincia di Viterbo. La programmazione prevedeva in realtà altre due puntate, ma tutto sarà riassunto nel capitolo finale che andrà in onda lunedì. I concorrenti rimasti sono Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller e Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca. Si sfideranno nelle prove speciali e nelle eliminatorie. Per motivi di tempo verrà tagliata in maniera importante la sezione riservata al talk.