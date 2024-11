Ildifforme.it - Arrestare Netanyahu, la Corte penale fa strame della giustizia

Il presidente dello Stato di Israele, il laburista Isaac Herzog, non ha esitato a definire “un giorno buio per lae l’umanità” la decisione con cui la Camera preliminare Iinternazionale de L'Aia ha confermato all'unanimità l'emissione dei mandati di arresto, richiesti il 20 maggio dal procuratore Karim Khan. La decisione è inefficace e priva di conseguenze poiché la Cpi non ha giurisdizione e non viene riconosciuta da molti Paesi (Stati Uniti, Russia, Ucraina, Israele, Iran e molti ancora). Trump ha già cestinato quella richiesta, il ministro Crosetto è invece pronto ad applicarlaL'articolo, lafaproviene da Il Difforme.