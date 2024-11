Alessandro Basciano e Sophie Codegoni dalla storia d’amore all’arresto per stalking

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –è stato arrestato con l’accusa dinei confronti dell’ex compagna, mamma della loro figlia Céline Blue. L’influencer e deejay è stato portato nel carcere milanese di San Vittore con la richiesta di arresto, firmataprocura di Milano, per atti persecutori, autorizzatagip Anna Magelli.è un noto influencer e deejay con oltre 1 milione di follower sulla sua pagina Instagram. Il volto televisivo è nato a Genova il 1° giugno del 1989.inizia, dopo gli studi, a lavorare come modello e debutta in televisione nel 2019 come corteggiatore nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Successivamente partecipa come tentatore al docu reality di Canale 5, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.