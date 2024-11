475 milioni di euro dalla Sardegna per modernizzare l’aeroporto di Alghero

Gaeta.it - 4,75 milioni di euro dalla Sardegna per modernizzare l’aeroporto di Alghero

Il governo regionale dellaha deciso di investire 4,75diper migliorare la sicurezza e l'efficienza deldi-Fertilia. Questo intervento, che prevede una serie di lavori strutturali, si propone di potenziare i servizi resi agli utenti, con l'obiettivo di rendereun punto di riferimento per il turismo e la mobilità nella regione.migliorare sicurezza e flussi passeggeriIl piano di interventi approvatoRegione riguarderà principalmente l'installazione di sistemi di controllo all'avanguardia, in particolare per la gestione e il monitoraggio dei bagagli. Queste nuove tecnologie sono destinate a velocizzare i tempi di ispezione e a incrementare il livello di sicurezza per tutti i passeggeri in transito. I lavori includono anche la ristrutturazione delle aree adibite al controllo passaporti, garantendo un fluido passaggio anche nei periodi di maggiore affluenza, come quelli estivi o durante eventi speciali.