WWE | CM Punk si unisce alla serie horror di Syfy ‘Revival’ in un ruolo misterioso

La leggenda del wrestling e appassionato diCMsi avventura nel soprannaturale con unricorrente nella prossimadi, Revival, secondo quanto riportato da Variety. Lo show, basato sulla celebrea fumetti di Image Comics creata da Tim Seeley e Mike Norton, è attualmente in fase di riprese a New Brunswick, in Canada.sia un cast stellare che include Melanie Scrofano, Romy Weltman, David James Elliott, Andy McQueen e Steven Ogg, noto per The Walking Dead. I dettagli sul personaggio disono tenuti rigorosamente segreti, aumentando il mistero che circonda il progetto. Secondo la sinossi ufficiale dello show, Revival non è una storia di non-morti come le altre. Ambientata nel Wisconsin rurale, i morti risorgono inspiegabilmente in un giorno miracoloso, ma invece dei classici zombie mangia-cervelli, i “resuscitati” sembrano stranamente normali.