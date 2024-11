Oasport.it - Volley femminile, Milano-Conegliano all’Unipol Forum infiamma la nona di A1!

Il palcoscenico è quello giusto, le attrici sono quelle giuste con sette campionesse olimpiche in campo, sono di fronte la prima e la seconda forza del campionato: c’è davvero tutto perchè quello di domani sera, venerdì 22 novembre, con la sfida tra Numiae Prosecco Doc Imocosia uno spettacolo di primissimo livello. La fibrillazione è alta e sale anche la voglia delle padrone di casa milanesi di vincere la prima sfida contro la corazzata veneta, che quest’anno ha già ottenuto ben dodici successi consecutivi in una stagione iniziata proprio con la vittoria 3-2 sunella finale di Supercoppa.Una sfida che è la riedizione della finale di Champions League dello scorso anno, che potrebbe essere l’anticipo di diverse sfide decisive in questa annata e che vede le due squadre finalmente (quasi) al gran completo con una sola assenza comunque di peso perchè ancora Elena Pietrini non potrà dare il suo apporto in casa Numia.