Tyler the Creator porta Golf le Fleur a Londra | il luxury e il beauty del rapper approdano nel Regno Unito

L’attesa è finita:le, il marchio di lusso firmato, the, arriva finalmente a. Dal 2 dicembre, Selfridges ospiterà per la prima volta in Europa le creazioni delamericano, giusto in tempo per lo shopping natalizio.ledi, theleLa decisione di espandersi nelsegue un anno significativo per, che ha pubblicato il suo ottavo album, Chromakopia, e introdotto il personaggio di Chroma. Tuttavia,lerappresenta un ritorno alle radici creative del, ricordando il suo alter ego “Flower Boy”.le, originariamente nato come collaborazione con Converse nel 2016, si è evoluto in un brand di lusso, distinguendosi dal fratello maggioreWang. MentreWang gioca su grafiche audaci e colorate, come il famoso logo ciambella di Odd Future,leoffre un’estetica più sofisticata: trench coat eleganti, cravatte di seta e un’intera linea di profumi e accessori di alta gamma.