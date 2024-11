Amica.it - Tendenze capelli: gli accessori sono superlativi

Superlativo assoluto. È il grado più appropriato da applicare aglidel momento. Leinverno 2024 suggeriscono, senza troppi giri di hairlook, di esagerare. In forma, colori, dimensioni: tutto diventa grande ed eccentrico sulla testa. Fasce e cerchiettigliperpiù classici che si possa applicare sulla testa. Da sempre. Ora, però, si aggiungono mollette e fiocchi (in versioni differenti dalle tradizionali), elastici bombati, gioielli tentacolari e velette. Scopriamo glipiù visti, in passerella come per le strade delle capitali della moda.inverno 2024: teste infiocchettateAlessandro Michele, nuovo direttore creativo di Valentino, ha diffuso il suo talento e la sua visione non solo agli abiti della Maison romana.