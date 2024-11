Ilfattoquotidiano.it - Si schiantano con il parapendio a Milazzo: il padre è morto, amputato un piede alla figlia

Hanno perso il controllo deldurante un volo tandem, schiantandosi contro un’impalcatura. Un incidente che è avvenuto a, in provincia di Messina, e che ha coinvolto. Lui, 57 anni, èpoco dopo il trasporto in ospedale, mentre la ragazza, 30 anni, gravemente ferita, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe subito l’amputazione di un, tranciato da un pezzo dell’impalcatura contro cui ilsi è fermato. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di mercoledì 20 novembre nei pressi dell’area dove un tempo sorgeva la discoteca “Le Cupole”. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Si ipotizza che il forte vento possa aver compromesso il controllo del, trascinando i due contro la struttura metallica.