Thesocialpost.it - Sanremo, Conti: “Ci saranno più cantanti”. E il Codacons mette il veto

Leggi su Thesocialpost.it

Carloha svelato le prime novità del Festival di2025 durante la Milano Music Week. Iin garapiù di 24, numero inizialmente previsto. L’annuncio ufficiale dei partecipanti arriverà il primo dicembre al Tg1 delle 13.30.Leggi anche: Fedez a. L’indiscrezione: inviata una canzone a Carlo“Sono tanti, ma non posso arrivare a 40, altrimenti il dopofestival non inizia mai”, ha scherzato. “Ho accettato la direzione artistica perché amo questo lavoro. Non è facile, le notti sono insonni, pensonuamente ai brani esclusi. Ma per me conta solo la qualità delle canzoni. Tutto il resto è contorno”.Duetti e nuove regole per il votoLa serata delle cover vedrà una grande novità. Iin gara potranno duettare tra loro, esibendosi su una sola canzone.