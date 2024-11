Panorama.it - Rocco Papaleo canta l’inno alla liberta espressiva sabotando le inutili aspettative

“Ogni volta che lascio la Basilicata ripenso alle sue carezze. Di lei ci sono davvero tanti momenti carezzevoli, di quelli che mi confortano. Ma la carezza della mia memoria è la luce del primo sguardo al mattino. Quando il sole spunta da quella montagnola di fronte casa mia, c’è una luce splendida che inonda la Valle del Noce. Sono attimi delicati in cui si percepisce la presenza del mare alle spalle, senza vederlo. Ecco, per me, questo è uno dei momenti più confortevoli”., regista, attore e scrittore ha lasciato la sua Basilicata durante gli anni della giovinezza, ma adesso ama ritornarci. Ne parla nel suo libro Perdere tempo mi viene facile e, accordandosi a quella malinconica allegria tipicamente lucana, si raccontaredazione di Panorama.it confidando che è arrivato il momento di liberare le sue velleità poetiche e musicali non solo attraverso il libro che ha scritto, ma anche attraverso il suo spettacolo teatrale “Esercizi di libertà”.