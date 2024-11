Sport.quotidiano.net - Quando gioca Sinner in Coppa Davis contro Baez: orario e dove vedere l'incontro

Malaga, 21 novembre 2024 – L'Italtennis è a Malaga,a partire da oggi proverà a difendere il titolo diconquistato l'anno scorso. epa10996770 Italian player Jannickreacts against Australian tennis player Alex de Minaur during their singles match of the 2023Cup Final 8 finals Italy vs Australia in Malaga, Spain, 26 November 2023. EPA/Jorge Zapata Nei quarti di finale, gli azzurri si scontrano sul campo indoor in cemento del Palacio de Deportes José María Martín Carpena con l'Argentina del capitano Guillermo Coria, che per questo appuntamento ha convocato Sebastian, Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Maximo Gonzalez e Andres Molteni. La nostra Nazionale può invece contare su Jannik, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.