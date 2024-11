Gaeta.it - Panettoni solidali: AMOlavita lancia l’iniziativa natalizia per sostenere i malati oncologici

Facebook WhatsAppTwitter La tradizionesi arricchisce di un’iniziativa solidale che unisce gusto e beneficenza. Per questo Natale, l’associazione no profitOdV offre la possibilità di acquistareartigianali, preparati secondo la tradizione milanese, i cui proventi andranno ai servizi di assistenza pere i loro familiari. Non solo un dolce da condividere durante le festività, ma anche un modo per aiutare chi attraversa momenti difficili.il progetto dei“del Griffi“, prodotti dalla rinomata Alimentari Naviglio di Federico Griffi, rappresentano un’opportunità non solo per gustare un dolce tipico, ma anche per contribuire a una causa importante.prevede la possibilità di “lasciare in sospeso” uno o più, ricordando la tradizione napoletana del “caffè sospeso“, rendendo accessibile questo gesto di solidarietà a chiunque desideri unirsi al