Napoli – New York recensione | la piccola odissea italoamericana di Salvatores è un bel racconto di formazione

La nostradi– New, romanzo didi Gabrielecon Pierfrancesco Favino e le giovani rivelazioni Dea Lanzaro e Antonio Guerra: da un soggetto di Fellini e Tullio Pinelli un film di grande respiro che risale dall’Inferno al Paradiso– Newè il ritorno ad un anno e mezzo di distanza di Gabriele, che ha lontani echi felliniani e non in senso figurato. Sì, perché il soggetto da cui quest’ultima pellicola è tratta è nato dalla penna del maestro riminese in collaborazione con lo scrittore e sceneggiatore Tullio Pinelli, mentre lo stesso regista ha poi scritto la sceneggiatura. Un vero e proprio romanzo dicon protagonisti due bambini napoletani (i giovanissimi ma strepitosi Dea Lanzaro e Antonio Guerra) a cavallo tra Italia e Usa, in cui l’ampiezza del respiro e la morbidezza dello sguardo si adattano ad una storia sospesa tra un inizio quasi neorealista e un finale che richiama la Grande Hollywood.