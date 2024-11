Ilfattoquotidiano.it - Meloni in visita da Milei a Buenos Aires. Si rinsalda l’asse sovranista: “Difendiamo l’Occidente, avvolto da un manto d’oscurità”

Davanti all’entrata del Teatro Coliseo a, in fila per assistere all’intervento del presidente Giorgiae allo spettacolo di danza organizzato in occasione dell’incontro bilaterale che la premier ha avuto con il presidente Javier, ci sono membri della comunità italo-argentina, piccoli imprenditori, simpatizzanti, curiosi. “stanno portando avanti cambiamenti netti. Sono coraggiosi, non hanno paura di essere radicali quando fanno una scelta”, commenta Teresa, pensionata e tana, l’espressione usata per indicare in modo colloquiale i discendenti degli italiani. “Questo incontro è l’occasione per rafforzare i legami commerciali tra i due Paesi”, commenta Roberto, imprenditore che vive tra l’Italia e l’Argentina. “Entrambi difendono la vita. Io non sono contro la libertà di scelta, ma credo che l’aborto non debba essere garantito dallo Stato”, aggiunge Alice, argentina sposata con un italiano.