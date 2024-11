Linkiesta.it - Matt Gaetz ha rinunciato alla nomina di Attorney General

hadidegli Stati Uniti. Una decisione arrivata dopo soli sette giorni dall’annuncio del presidente eletto Donald Trump di volerlo come figura chiave della sua amministrazione. L’ex deputato della Florida, noto per le sue posizioni radicali ha comunicato la sua decisione con un tweet su X: «Nonostante ci fosse un forte slancio a favore della mia candidatura, è evidente che la mia conferma stava diventando, ingiustamente, una distrazione per il lavoro fondamentale della transizione Trump/Vance. Non possiamo permetterci di perdere tempo in inutili scontri politici a Washington, e per questo ho deciso di ritirare il mio nome dcorsa per il ruolo di. Il Dipartimento di Giustizia deve essere pronto e operativo fin dal primo giorno».