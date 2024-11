Noinotizie.it - Martina Franca: nella giornata della colletta alimentare l’impegno degli studenti Istituto "Leonardo da Vinci"

Di seguito il comunicato:Anche quest’anno, in occasione28ªNazionale, l’IISSdadi, sotto la guidadirigente scolastica Anna Maria Portulano, ha risposto con entusiasmo e dedizione all’appellosolidarietà. Gliclasse IV F, protagonisti di questa importante iniziativa, hanno dimostrato un’energia instancabile, dedicando il loro tempo e le loro risorse per invitare i cittadini a donare parteloro spesa a favore di chi è in difficoltà.Presidiando il supermercato CONAD di, in viaResistenza 15, dalle 9:00 di sabato 16 novembre fino alle 20:30, gli alunni si sono alternati nei turni assegnati, senza mai risparmiarsi. La loro presenza calorosa e il loro impegno sono stati il motore di un gesto collettivo di grande significato, che ha portato alla raccolta di ben 74 scatole da 10 kg ciascuna.