Lapresse.it - M5S, al via il voto per la costituente. Conte: “Restiamo progressisti o io non più leader”

Sono 88.943 gli iscritti aventi diritto alda oggi al 24 novembre per ladel M5S. Il Movimento parla di “un momento cruciale, che segna il traguardo del lungo e partecipato processo”.Le urne virtuali sono aperte dalle 10 di oggi fino a domenica alle 15, quando l’assemblea al Palazzo dei Congressi, all’Eur, a Roma, si chiuderà proprio con i risultati della consultazione. Dalla revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del presidente e del garante, al nome e al simbolo del M5S, fino al tetto dei due mandati: sono diversi i temi sul tavolo.M5S,: “Movimento resti progressista oppure io non ne sarò”I vertici e gli ex del Movimento si interrogano sul futuro della creatura politica di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. “Mi sembra evidente che se dalladovesse emergere una traiettoria politica opposta a quella portata avanti finora dalla miaship, mi farei da parte.