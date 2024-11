Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 1-0, Europei curling femminile in DIRETTA: punto azzurro nel secondo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:39 Una stonena adopo le prime giocate. Tocca ora ad Elena Mathis.08:37 In corso il terzo end. Per la prima volta laavrà a disposizione l’ultimo tiro.08:35 Intanto la Scozia ha sbloccato l’incontro con la Norvegia piazzando il primo.TERZO END08:33 Non sbaglia Constantini!e soprattutto evitata una pesantissima mano rubata.1-0.08:32 Draw di Constantini perfettamente nel cuore della casa. La rivale piazza la bocciata ed ora Stefania deve siglare la stessa giocata, ma con enorme pressione.08:30 Draw di Hasselborg, 4 stone svedesi a. Visuale priva di ostacoli per Constantini, che ad ogni modo potrebbe salvare la mano.08:28 Erroraccio di Giulia Zardini Lacedelli, che manca completamente la bocciata con promozione della stone azzurra.