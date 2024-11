Quotidiano.net - "La vera accoglienza è creare comunità"

È una storia di relazioni fra donne – amiche, sorelle, madri – ma anche un romanzo filiale, nella forma di una lunga lettera al padre appena morto; è un romanzo sulle radici, sull’identità, sulla diversità, ma anche un romanzo di formazione; è una narrazione che fa scoprire nessi e contrasti fra luoghi diversi, spaziando fra il Sud Italia, Tangeri e una sfavillante Londra, senza rinunciare a una sobria ma sostanziale critica (e autocritica) sociale. Tangerinn (edizioni e/o) è il romanzo d’esordio di Emanuela Anechoum, 33 anni, calabrese arrivata a Roma via Londra, lavoratrice dell’editoria. Oggi sarà a Pistoia al festival Pari e dispari: alle 18 alla libreria Lo Spazio, alle 21 al Teatro Bolognini con le letture di Anna Bonaiuto. Emanuela, e per lei qual è il cuore di questo romanzo? "Tangerinn non è autobiografico, però parte da una domanda personale che ha a che fare con i luoghi.