Ilfattoquotidiano.it - La figlia di Almirante contro Fratelli d’Italia a La7: “Ormai è un partito democristiano, abbia il coraggio di togliere la fiamma dal simbolo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dura reprimenda di Giuliana de’ Medicidello storico leader del Msi e segretaria nazionale della Fondazione intitolata al padre, all’indirizzo di, dopo le polemiche scatenate dall’intervista rilasciata al Foglio dal ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, ex missino, ex An e ora nelguidato da Giorgia Meloni (“Se vogliamo andare avanti e guardare al futuro, arriverà anche il momento di spegnere lae lamo dal. Per scelta nostra, e non certo perché qualcuno ce lo impone”).Ospite de L’aria che Tira (La7) ladie di Donna Assunta commenta: “Sì, tolgano pure ladaldi, perchénon rappresenta più la destra tradizionale di una volta. Tutti i vecchi missini sono delusi e amareggiati, Fdiè diventato une non ha più niente a che vedere col Msi di una volta.